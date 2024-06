Emergen historias sobre nuevas manifestaciones y "milagros" atribuidos a virgen que "llora sangre" en Morelia

"Llegó una persona en silla de ruedas, no podía ni caminar. Yo ayudé a meterla. Estuvieron aquí un buen rato y hubo un momento en que se acercó a tocar a la virgen. De repente se puso de pie. No caminó como tal, pero sí logró levantarse", narró casi llorando, a lo que Teresa Mondragón, su abuela, dijo que su nieta se ha contenido y no ha querido hacerlo, al ver lo que está ocurriendo.

A pesar de la ferviente devoción que se observa y numerosas afirmaciones de "milagros", el reconocimiento de estos fenómenos por parte de la autoridad eclesiástica es un proceso complejo y riguroso.