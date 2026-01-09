Embajada de Canadá reconoce avances de la Policía Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de difundir el exitoso modelo de la Policía Morelia, no solo a nivel nacional, sino también internacional, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, compartió la experiencia de la Policía Turística y los Juzgados Cívicos con representantes de la Embajada de Canadá.

El alcalde destacó que su administración ha trabajado de manera constante en materia de seguridad durante los últimos 10 años, ya que la paz es clave para el desarrollo. Asimismo, agradeció que Morelia se mantenga exceptuada de las alertas de viaje emitidas por Canadá.

La comitiva canadiense estuvo conformada por Marie-Hélène Jacques, consejera y subdirectora; Carolina Gómez, oficial consular; y Roberto Guerrero, oficial del Programa de Seguridad y Preparación, quienes confirmaron que tanto diplomáticos como ciudadanos canadienses pueden viajar a Morelia con confianza.

Durante el encuentro, Marie-Hélène Jacques elogió a Morelia como una puerta para conocer México.

Acompañado por la secretaria de Turismo, Thelma Aquique Arrieta, así como por personal de la Policía Morelia, Alfonso Martínez señaló que, además de reducir los homicidios y la incidencia delictiva en la ciudad, se trabaja en la construcción de la paz mediante las Orquestas Infantiles de la Secretaría de Cultura y los Centros Spot del DIF Morelia.