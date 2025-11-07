Ellos te eligen a ti: lomitos y michis buscan humano en feria de adopción en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 9 de noviembre, el colectivo D.A.R.A.M.O.R. Rescatistas Independientes de Michoacán volverá a llenar de esperanza el Parque 150 con una feria de adopción muy peculiar: esta vez, los humanos desfilarán con sus mejores galas y sonrisas, con la esperanza de ser elegidos por un exigente jurado... peludo.
Desde las 11:30 de la mañana y hasta las 3:30 de la tarde, más de una veintena de gatos y perros estarán atentos, evaluando con cuidado cuál humano merece ganarse su amor y su lealtad para toda la vida.
Luisa Quijano Ravell, vocera del colectivo, extendió la invitación a todas las personas interesadas en "agrandar la familia" y conocer a los pequeños peludos que ya están listos —emocional y físicamente— para dar lo mejor de sí.
“Ojalá todos puedan venir. Hemos tenido un incremento de casos de abandono y de perros y gatos en situación de calle. Necesitamos que las personas se den la oportunidad de conocer las bondades de adoptar, mucho antes que pensar en comprar un ejemplar”, señaló.
La vocera recordó que adoptar es una forma de altruismo, ya que no solo se brinda un hogar a quien lo necesita, sino que también se apoya a las asociaciones protectoras al liberar un espacio para otro rescate, se contribuye a frenar la reproducción indiscriminada y, sobre todo, se salva una vida.
Por ello, Quijano Ravell hizo un llamado “a todos los humanos” a presentarse en la feria, para que los michis y lomitos puedan observarlos, olfatearlos... y decidir quién será su nueva familia.
Todos los ejemplares estarán esterilizados, y la vocera enfatizó que esta práctica es una de las acciones más firmes contra la crueldad animal, ya que evita el abandono y las muertes violentas que muchos animales sufren en la vía pública.
