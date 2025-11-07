Ellos te eligen a ti: lomitos y michis buscan humano en feria de adopción en Morelia

La vocera recordó que adoptar es una forma de altruismo, ya que no solo se brinda un hogar a quien lo necesita, sino que también se apoya a las asociaciones protectoras al liberar un espacio para otro rescate, se contribuye a frenar la reproducción indiscriminada y, sobre todo, se salva una vida.

Por ello, Quijano Ravell hizo un llamado “a todos los humanos” a presentarse en la feria, para que los michis y lomitos puedan observarlos, olfatearlos... y decidir quién será su nueva familia.

Todos los ejemplares estarán esterilizados, y la vocera enfatizó que esta práctica es una de las acciones más firmes contra la crueldad animal, ya que evita el abandono y las muertes violentas que muchos animales sufren en la vía pública.

mrh