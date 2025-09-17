Ellos serán los jurados del FICM 2025; DuVernay encabeza la lista

“Para el Festival Internacional de Cine de Morelia es un honor que Ava DuVernay, una directora con fuerza creativa ilimitada y una propuesta discursiva de vanguardia, presida el jurado del festival. El cine mexicano se beneficiará mucho de su visión. Tenerla de vuelta en Morelia será un privilegio inmenso”, afirmó Daniela Michel, fundadora y directora general del FICM.

“Ser presidenta del jurado de Morelia este año es un verdadero privilegio. Admiro el poder del cine mexicano. Tras haber sido tan bellamente moldeado por Alejandro Ramírez Magaña y Daniela Michel, no se puede exagerar la importancia de este maravilloso festival dentro del mundo del cine”, compartió por su parte DuVernay. “Estoy ansiosa por unirme a mis estimados colegas del jurado y volver a sentir la calidez y la maravilla de Morelia”.

El jurado de la Sección de Documental Mexicano estará integrado por la legendaria académica y crítica de cine B. Ruby Rich; Andrei Ujică, aclamado realizador rumano, quien presentará en el 23er FICM una función especial de TWST: Things We Said Today; y Kathy Geritz, reconocida curadora de cine del Pacific Film Archive.

El jurado de la Sección de Cortometraje Mexicano lo conformarán Léo Ortuno, coordinador del comité de selección de cortometrajes de la Semana de la Crítica de Cannes; Iván Fund, realizador argentino premiado en el pasado Festival de Berlín por su película El mensaje, la cual presentará en esta edición del FICM; y Edward Venero, director del Festival de Cine de Lima.

Por último, el jurado de la Sección Michoacana lo integrarán Fernanda Becerril, directora ejecutiva de FICUNAM; Dinorath Ramírez, directora general del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC); y Laura Alderete, directora de Promoción del Cine Mexicano en el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).