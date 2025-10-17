¡Ellas suben al ring! Morelia vivirá tarde de box y empoderamiento femenino

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tercera edición del evento “Mujeres en el Ring” está lista para celebrarse este 18 de octubre en la Academia de Boxeo Tres Estrellas, ubicada en Calle Conde de Tendilla #440, colonia Fovissste Acueducto, en el Centro Histórico de Morelia.

A partir de las 4:30 p.m., la entrada estará abierta al público para disfrutar de una jornada que combina la emoción del boxeo femenil con el acceso a una feria de servicios diseñada para brindar información, atención y beneficios a las asistentes.

El evento, impulsado por la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), busca promover el empoderamiento femenino a través del deporte y el acceso a recursos útiles para la comunidad.