"Ella siempre está conmigo"; Ana Luz cumpliría 15 años este mes pero fue asesinada

Este viernes Ana Luz habría cumplido 15 años, no quería una fiesta tradicional, ella sólo quería jugar y estar con su familia. María sabe que la pequeña convivencia que hubieran tenido esta semana, no ocurrirá.

"Ella no quería una fiesta pompoza, no le gustaba eso, a ella le gustaba andar en tenis. Nosotros venimos de Manzanillo y yo nada más le decía que hiciéramos aunque sea un ceviche, una misa y un vestido sencillo en la casa, pero ya no va a haber nada".

El principal sospechoso del homicidio de Ana, es un hombre joven miembro de la familia, a quien se le acusa de haber usado un cuchillo de 40 centímetros para presuntamente quitarle la vida a la pequeña. "¿Quién puede dañar de esa manera tan cruel?", se cuestiona la madre.

María H., envía un mensaje a las personas que siguen el caso de su hija: sospechar de cualquier persona y cuidar a los miembros más pequeños de cada familia.