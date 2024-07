Elementos de la GN escoltan a Alfonso Martínez por estrategia de seguridad de gobierno federal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, informó que un equipo de elementos de la Guardia Nacional (GN) lo escolta desde la campaña por una instrucción de la federación y que desconoce cuánto tiempo más permanecerán con él.

"La gran mayoría" de los candidatos en Michoacán y en algunos otros estados tuvieron acompañamiento de la GN, "los tuve toda la campaña y entiendo estarán acompañándonos, pero estuvieron así otros candidatos también de Morelia no solamente yo", expuso.

Destacó que ahora que se ha ganado la elección se la mantuvieron a él, "incluso en algunos casos hemos pedido que estén más a distancia y demás, pero ellos traen una instrucción de estar cerca".

Aunque subrayó que no tiene que ver con ninguna situación de amenaza; "fue una instrucción con base en la estrategia nacional, supongo por las bajas de candidatos que hubo en el estado de Michoacán que nos pusieron a todos esa seguridad", dijo.

Añadió que, aunque no es de su agrado, lo acata, "nunca me ha gustado, en mi primera administración andaba yo solo con mi chofer; se han complicado las cosas en nuestro estado, en nuestro país, pero ahora sí en un tema de seguridad que requieren los funcionarios, tenemos que tomar decisiones que a veces no les gusta q las personas que no andan por el camino de la legalidad, pues tienes que tenerlo".

Aseguró que la Guardia Nacional ha sido "extremadamente respetuosa y profesional" y dijo estar agradecido por el apoyo enviado aunque tiene el apoyo de Policía de Morelia, “sí se siente más fuerza” en el acompañamiento.

rmr