Elektra se une a la red de Puntos Naranja; capacitan a 250 trabajadores en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En total, 13 tiendas Elektra del Grupo Salinas, ubicadas en Morelia, se sumaron a la estrategia Punto Naranja, la cual busca capacitar al personal de los establecimientos para ofrecer espacios seguros donde se pueda brindar atención a mujeres y menores de edad que se encuentren en situación de riesgo.

Desde una de las sucursales de Elektra, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó la importancia de que más establecimientos se integren a esta estrategia, que forma parte de una política pública impulsada por la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris).

El edil subrayó que, para que las tiendas pudieran incorporarse a Punto Naranja, fue necesario que su personal recibiera la capacitación correspondiente, con el fin de que, en caso de presentarse alguna situación de emergencia, se actúe de manera adecuada y en coordinación con otras áreas del Ayuntamiento, como la Policía Morelia.

Por parte de las tiendas Elektra, se informó que fueron 250 trabajadores los que recibieron dicha capacitación, pertenecientes a las 13 sucursales que forman parte del Grupo Salinas en la capital michoacana.

Asimismo, representantes de la empresa señalaron que esta acción refleja el compromiso del Grupo Salinas por generar entornos más seguros para las mujeres, así como su disposición para colaborar con las autoridades municipales en la prevención de la violencia de género, señalaron.