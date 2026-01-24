Elefantes, pumas y cocodrilos: así es el Museo Óseo de la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) invita al público en general a conocer su Museo Óseo, un espacio académico y de divulgación científica ubicado en la Unidad Posta de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Este museo alberga alrededor de 36 osamentas de diversas especies animales, entre las que destacan elefante, venado, puma, cocodrilo, iguana, águila, perro, gato y tlacuache, lo que permite a los visitantes apreciar la diversidad anatómica del reino animal y comprender mejor su estructura ósea.
El Museo Óseo tiene como objetivo apoyar la formación académica de estudiantes, así como fomentar el interés por la ciencia y la educación en la población en general, mediante la observación directa y el aprendizaje didáctico.
El espacio se encuentra abierto de lunes a viernes, en un horario de 7:00 a 14:00 horas, y está ubicado en el kilómetro 9.5 de la carretera Morelia–Zinapécuaro. Las personas interesadas en realizar una visita pueden agendar previamente al teléfono .
