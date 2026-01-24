Morelia

Elefantes, pumas y cocodrilos: así es el Museo Óseo de la UMSNH

FB/Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo - UMSNH
Brenda Cedillo
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) invita al público en general a conocer su Museo Óseo, un espacio académico y de divulgación científica ubicado en la Unidad Posta de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Este museo alberga alrededor de 36 osamentas de diversas especies animales, entre las que destacan elefante, venado, puma, cocodrilo, iguana, águila, perro, gato y tlacuache, lo que permite a los visitantes apreciar la diversidad anatómica del reino animal y comprender mejor su estructura ósea.

El Museo Óseo tiene como objetivo apoyar la formación académica de estudiantes, así como fomentar el interés por la ciencia y la educación en la población en general, mediante la observación directa y el aprendizaje didáctico.

El espacio se encuentra abierto de lunes a viernes, en un horario de 7:00 a 14:00 horas, y está ubicado en el kilómetro 9.5 de la carretera Morelia–Zinapécuaro. Las personas interesadas en realizar una visita pueden agendar previamente al teléfono 44 33 12 41 76.

BCT

UMSNH
elefantes
Pumas
Cocodrilos
Museo Óseo

