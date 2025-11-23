"El tiempo de los obreros no le pertenece al sector empresarial": colectivo por las 40 horas laborales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de personas que se instaló afuera de Catedral y que se une a los colectivos por las 40 horas laborales, afirmó que sigue siendo una exigencia la reducción de la jornada de trabajo porque, aseguraron, el tiempo de los obreros no les pertenece al sector empresarial.

La joven Esmeralda Flores Marines, que se manifestó este domingo en la ciudad de Morelia con la colocación de un tendedero para exponer la explotación laboral, afirmó que se trata de una conquista del proletariado que lleva décadas, e incluso siglos, y que busca la reducción de horas en el trabajo para contar con mayor tiempo de descanso y calidad en familia.

"Buscamos la reducción de horas laborales para tener una vida más digna, feliz y productiva ante las responsabilidades laborales. La reducción de 40 horas semanales es un fruto de la lucha organizada del proletariado, no es un regalo de las élites. Es una conquista arrancada con décadas de movilización, huelgas y resistencia", dijo.