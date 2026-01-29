El Super Bowl llegará al cine en Morelia este 8 de febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cadena Cinemex anunció que el Super Bowl podrá disfrutarse en la pantalla grande, por lo que ya se encuentra disponible la preventa de boletos para la transmisión del encuentro programado para el domingo 8 de febrero.

De acuerdo con la información difundida por la empresa a través de redes sociales, el partido entre los Seahawks y los Patriots, así como el espectáculo de medio tiempo, será proyectado en salas de cine como parte de una experiencia especial para los aficionados al futbol americano.

En el caso de Morelia, Cinemex confirmó que sí habrá función, aunque únicamente en un complejo de la ciudad, por lo que se recomienda a los interesados revisar con anticipación la disponibilidad de horarios y localidades.