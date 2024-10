El regreso póstumo de Q Lazzarus: La historia detrás de “Goodbye Horses”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diane Luckey, conocida en el mundo artístico como Q Lazzarus, dejó una marca indeleble en la cultura pop con su única canción conocida, “Goodbye Horses”. Lanzada en los años 80 y popularizada por su inclusión en El silencio de los inocentes, la canción ha sido un referente musical que ha transcendido décadas. Sin embargo, el misterio en torno a la figura de Lazzarus y su retiro voluntario de la industria generaron una serie de mitos sobre su paradero, y su vida se volvió casi un enigma en el imaginario de sus seguidores.

En una entrevista para MIMORELIA.COM realizada en el marco de la 22 edición del recién concluido Festival Internacional de Cine de Morelia, la cineasta mexicana Eva Aridjis, contó que la historia tomó un giro inesperado cuando ella tomó un taxi en Estados Unidos y notó un extraño parecido entre la conductora y Q Lazzarus. Eva, intrigada, preguntó si la conductora conocía la canción “Goodbye Horses”, quien al momento respondió que no, para su sorpresa, antes de concluir el viaje, la conductora le confesó que ella misma era la intérprete de aquel tema icónico. Aquel encuentro casual, lleno de coincidencias, fue el inicio de una amistad y la chispa que encendió la creación de Goodbye Horses: The Many Lives of Q Lazzarus, un documental que estaba en sus primeras fases cuando Luckey falleció en 2022.