El rebozo sale a las calles; organizan caminata para devolverle su identidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un centenar de mujeres michoacanas salieron a las calles y participaron en la Caminata con Rebozo, prenda michoacana que buscan se convierta parte de la vestimenta diaria y se recuperen las tradiciones de la entidad.
Niñas, adolescentes y mujeres mostraron los mejores rebozos, prenda que a decir de la cofundadora de la Feria del Rebozo, Aurora Medina poco a poco pierde fuerza.
Rescatar y revivir esta prenda, dijo, es esencial para que el rebozo no quede en los museos y se muestre al público como algo histórico, sino que represente las raíces de las mujeres y su porte elaborado con las manos artesanas de Michoacán.
Con poesías y diversos cánticos purépechas y regionales, además de un baile folclórico, las féminas hicieron una fiesta e invitaron a todas y todos a unirse con su rebozo el próximo 18 de enero en una tercera caminata como parte de las actividades del Festival del Rebozo.
“Cielito Lindo” y “Juan Colorado”, además de música regional de Tierra Caliente, la Caminata con Rebozo fue un éxito, donde esta prenda deja en claro que sigue presente.
