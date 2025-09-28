Morelia

El rebozo sale a las calles; organizan caminata para devolverle su identidad

Rebozo es un abrazo al alma, dicen las mujeres
El rebozo sale a las calles; organizan caminata para devolverle su identidad
VARÓNICA TORRES
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un centenar de mujeres michoacanas salieron a las calles y participaron en la Caminata con Rebozo, prenda michoacana que buscan se convierta parte de la vestimenta diaria y se recuperen las tradiciones de la entidad.

Niñas, adolescentes y mujeres mostraron los mejores rebozos, prenda que a decir de la cofundadora de la Feria del Rebozo, Aurora Medina poco a poco pierde fuerza.

VARÓNICA TORRES

Rescatar y revivir esta prenda, dijo, es esencial para que el rebozo no quede en los museos y se muestre al público como algo histórico, sino que represente las raíces de las mujeres y su porte elaborado con las manos artesanas de Michoacán.

Con poesías y diversos cánticos purépechas y regionales, además de un baile folclórico, las féminas hicieron una fiesta e invitaron a todas y todos a unirse con su rebozo el próximo 18 de enero en una tercera caminata como parte de las actividades del Festival del Rebozo.

VARÓNICA TORRES

“Cielito Lindo” y “Juan Colorado”, además de música regional de Tierra Caliente, la Caminata con Rebozo fue un éxito, donde esta prenda deja en claro que sigue presente.

BCT

Morelia
Identidad
caminata
rebozo
grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com