El rebozo sale a las calles; organizan caminata para devolverle su identidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un centenar de mujeres michoacanas salieron a las calles y participaron en la Caminata con Rebozo, prenda michoacana que buscan se convierta parte de la vestimenta diaria y se recuperen las tradiciones de la entidad.

Niñas, adolescentes y mujeres mostraron los mejores rebozos, prenda que a decir de la cofundadora de la Feria del Rebozo, Aurora Medina poco a poco pierde fuerza.