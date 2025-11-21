El próximo año, Policía Morelia se convertirá en Secretaría de Seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Será en 2026 cuando se concrete formalmente la transición de la Comisión Municipal de Seguridad a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con lo cual, además de alinearse a la estrategia nacional, se busca robustecer distintos aspectos de la institución en temas operativos y de administración, informó el comisionado Pablo Alarcón Olmedo.

En entrevista para medios de comunicación, el comisionado recordó que la semana pasada el Cabildo aprobó adecuaciones al Bando Municipal, con lo cual se establece dicha transición.