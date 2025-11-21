El próximo año, Policía Morelia se convertirá en Secretaría de Seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Será en 2026 cuando se concrete formalmente la transición de la Comisión Municipal de Seguridad a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con lo cual, además de alinearse a la estrategia nacional, se busca robustecer distintos aspectos de la institución en temas operativos y de administración, informó el comisionado Pablo Alarcón Olmedo.
En entrevista para medios de comunicación, el comisionado recordó que la semana pasada el Cabildo aprobó adecuaciones al Bando Municipal, con lo cual se establece dicha transición.
Agregó que también se fortalecerá el ámbito de investigación; sin embargo, subrayó que la Policía Morelia ya cuenta con avances significativos en este rubro, por lo que continuarán integrando la tecnología para llevar a cabo los procesos correspondientes.
Por otra parte, señaló que se privilegiará el fortalecimiento del C4, cuyas oficinas actualmente se construyen en el Centro Administrativo de Morelia (CAM). De acuerdo con el cronograma, indicó que la obra civil culminará a finales de diciembre, por lo que entraría en funciones a partir de enero de 2026.
RPO