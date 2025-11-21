Morelia

El próximo año, Policía Morelia se convertirá en Secretaría de Seguridad

AHOLIBAMA ANDRADE
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Será en 2026 cuando se concrete formalmente la transición de la Comisión Municipal de Seguridad a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con lo cual, además de alinearse a la estrategia nacional, se busca robustecer distintos aspectos de la institución en temas operativos y de administración, informó el comisionado Pablo Alarcón Olmedo.

En entrevista para medios de comunicación, el comisionado recordó que la semana pasada el Cabildo aprobó adecuaciones al Bando Municipal, con lo cual se establece dicha transición.

“Estaríamos alineados también a la estrategia nacional de seguridad, así lo marca la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; se robustece el esquema de asuntos internos en el aspecto de investigación, depuración interna y constante, así como la supervisión policial”
Agregó que también se fortalecerá el ámbito de investigación; sin embargo, subrayó que la Policía Morelia ya cuenta con avances significativos en este rubro, por lo que continuarán integrando la tecnología para llevar a cabo los procesos correspondientes.

Por otra parte, señaló que se privilegiará el fortalecimiento del C4, cuyas oficinas actualmente se construyen en el Centro Administrativo de Morelia (CAM). De acuerdo con el cronograma, indicó que la obra civil culminará a finales de diciembre, por lo que entraría en funciones a partir de enero de 2026.

“Las áreas quedarían muy similares; permanece el centro de atención a víctimas, la unidad de atención a temas de género y violencia contra la mujer. El C4 se robustece porque va a trabajar de lleno en el ámbito de la investigación. Entonces, la Policía Morelia se mantiene, pero se transforma en una Secretaría”
Finalmente, el comisionado explicó que el presupuesto de la próxima Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana podría incrementarse; sin embargo, señaló que todavía están presentando la propuesta ante las y los regidores.

