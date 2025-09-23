El próximo 12 de octubre en San Miguel del Monte decidirán si se rigen por autogobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La consulta para que las y los habitantes de San Miguel del Monte decidan si optan por el autogobierno se realizará el próximo domingo 12 de octubre por medio de urnas; sin embargo, aún persiste tensión en la comunidad, señaló Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.
En entrevista, el secretario compartió que, tras la reunión con el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), se informó que este martes se pegaría la convocatoria tanto en la cabecera de la tenencia como en las localidades que la integran.
Aunado a ello, precisó que, si bien no se logró que todas las partes (a favor y en contra de regirse por usos y costumbres) llevaran a cabo un diálogo conjunto, sí se concretó la fecha de la consulta y la vía por la cual se realizará.
En este tenor, Benítez Silva señaló que, de acuerdo con la información proporcionada, el ejercicio se realizará el próximo domingo 12 de octubre.
El secretario añadió que el IEM ha sostenido comunicación con todas las partes para que se lleve a cabo la consulta. Por parte del Ayuntamiento, dijo que esperan condiciones de tranquilidad durante el ejercicio, aunque, desde su perspectiva, comentó que todavía se percibe cierta tensión entre los habitantes.
Además, Benítez Silva consideró que no todos están plenamente informados sobre lo que implica regirse bajo la figura de autogobierno, por lo que comentó que, en su momento, se solicitó al IEM la posibilidad de que autoridades pudieran acercarse a explicar los alcances y repercusiones de este esquema, aunque indicó que este aspecto no se concretó.
