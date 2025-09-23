El próximo 12 de octubre en San Miguel del Monte decidirán si se rigen por autogobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La consulta para que las y los habitantes de San Miguel del Monte decidan si optan por el autogobierno se realizará el próximo domingo 12 de octubre por medio de urnas; sin embargo, aún persiste tensión en la comunidad, señaló Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista, el secretario compartió que, tras la reunión con el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), se informó que este martes se pegaría la convocatoria tanto en la cabecera de la tenencia como en las localidades que la integran.

Aunado a ello, precisó que, si bien no se logró que todas las partes (a favor y en contra de regirse por usos y costumbres) llevaran a cabo un diálogo conjunto, sí se concretó la fecha de la consulta y la vía por la cual se realizará.