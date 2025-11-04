El paso Morelos se convierte en galería de personas desaparecidas en Morelia

Morelia Michoacán (MiMorelia.com).- El paso “Morelos”, una zona de alto tránsito peatonal y vehicular en Morelia es escenario de la búsqueda de personas desaparecidas.
Paradas del transporte público, macetas ornamentales y otros espacios comunes han sido aprovechados para colocar fichas de búsqueda, fotografías y descripciones, con el fin de visibilizar a quienes han sido reportados como desaparecidos ante la autoridad.
Hombres, mujeres, adolescentes e incluso adultos mayores figuran en esos carteles, en el sitio por donde diariamente circulan más de 90 mil personas.
El contraste entre la cotidianidad del tránsito y el silencio de esas ausencias resalta la gravedad del fenómeno.
Los familiares y colectivos que participan en estas acciones afirman que la colocación de los rostros busca “romper el silencio” y exigir que las instituciones atiendan los casos con mayor urgencia, pues aseguran que muchas desapariciones quedan sin seguimiento adecuado.
Según el informe más reciente, en Michoacán hay 7 mil 140 personas desaparecidas y no localizadas al corte de septiembre de 2025, de las cuales 5 mil 820 son hombres, 1 mil 079 mujeres y 4 personas sin género definido.
El municipio de Morelia concentra la mayor cantidad de casos: a mayo de 2025 se registraron 784 desapariciones en ese municipio, un aumento de 144 casos respecto al año anterior.
