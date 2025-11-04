El paso Morelos se convierte en galería de personas desaparecidas en Morelia

Morelia Michoacán (MiMorelia.com).- El paso “Morelos”, una zona de alto tránsito peatonal y vehicular en Morelia es escenario de la búsqueda de personas desaparecidas.

Paradas del transporte público, macetas ornamentales y otros espacios comunes han sido aprovechados para colocar fichas de búsqueda, fotografías y descripciones, con el fin de visibilizar a quienes han sido reportados como desaparecidos ante la autoridad.