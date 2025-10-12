El Panteón Municipal de Morelia contará con 120 nichos y 22 tumbas para su venta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una vez que culminen los procesos correspondientes, el Panteón Municipal de Morelia pondrá a la venta 120 nichos y 22 espacios en tierra, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

En entrevista colectiva, el funcionario señaló que en este cementerio existe una larga lista de personas interesadas en adquirir un espacio para sus difuntos.

Por consiguiente, tras los trabajos de ordenamiento y los procesos jurídicos correspondientes, Vázquez Vargas indicó que están por liberarse 22 tumbas, con un costo aproximado de 21 mil pesos cada una.

En cuanto a los nichos, subrayó que se pondrán a disposición 120 espacios. Detalló que los costos varían, ya que los nichos para niños tienen un precio de alrededor de 10 mil pesos, mientras los espacios para adultos tienen un costo de aproximadamente 18 mil pesos.

El secretario agregó que en dicho panteón actualmente se realizan trabajos de rehabilitación, los cuales se estima concluyan a finales de este mes.