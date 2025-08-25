El Oktoberfest 2025 llega a Morelia con Alemania como país invitado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una amplia tradición cervecera y cultural, la capital michoacana se prepara para recibir la XV edición del Oktoberfest Morelia 2025, que se llevará a cabo los próximos 18 y 19 de octubre en las instalaciones del Colegio de Morelia.

Este festival, considerado uno de los más esperados en la ciudad, ofrecerá exposición, degustación, maridaje y venta de cervezas artesanales y de especialidad, tanto nacionales como importadas. Además, contará con actividades culturales y gastronómicas que evocan la tradición alemana.

En esta edición, el país invitado será Alemania, cuna del Oktoberfest original, lo que permitirá a los asistentes disfrutar de un ambiente auténtico con cerveza, gastronomía, música y folklore.