El museo más antiguo del INAH en Michoacán celebra 140 años de historia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Museo Regional Michoacano fue sede de la inauguración de dos murales temporales titulados Cuahuitl-Xoxochitl (Árbol de muchas flores) y Metztli Xictli (Ombligo de la Luna), obras del artista Juan Alberto Soto Miranda, como parte de las actividades conmemorativas por los 140 años de historia de este recinto cultural.
Este evento se sumó a la programación especial con la que el Museo Regional Michoacano celebra 140 años de historia, cifra que lo coloca como el más antiguo dentro de la Red de Museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Michoacán. Fundado a finales del siglo XIX, el recinto ha sido testigo de múltiples etapas de la evolución cultural de Michoacán y del país.
Las obras permanecerán expuestas de manera temporal dentro de las instalaciones del museo, ubicado en
Es una obra que atrapa la vitalidad prehispánica. El artista emplea un estilo detallado y casi textil en su ejecución, esto se agrega de forma natural a la narrativa cultural del museo.
BCT