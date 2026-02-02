El Mexicanito del Sabor: la masa detrás del tamal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tamal no empieza cuando se amarra la hoja ni cuando hierve la vaporera. Un tamal empieza mucho antes, cuando el maíz se vuelve masa y la mano sabe cuándo ya está en su punto. Este 2 de febrero, Día de la Candelaria, ese primer paso se repite una y otra vez en la calle Dalia, cerca de la avenida Michoacán, donde desde antes de que amanezca la gente se forma para llevarse lo esencial de la tradición: la masa con la que se hacen los tamales en casa. Ahí se encuentra El Mexicanito del Sabor, un negocio de barrio que nació como tortillería familiar y que hoy es referencia obligada para quienes saben que, sin buena masa, no hay buen tamal.

Israel Chávez Vázquez lleva 23 años al frente del negocio que heredó de sus padres, Rosendo Chávez y Salú Vázquez. Al inicio, el trabajo era completamente manual: durante dos años la masa se batió a mano, sin máquinas, aprendiendo el ritmo del maíz y el esfuerzo que exige el oficio. Con el tiempo, llegó primero una reformadora pequeña, después otras más grandes, y así, poco a poco, el local fue creciendo sin perder la forma tradicional de trabajar. Durante décadas solo se vendieron tortillas, pero con los años la masa de tamal comenzó a ganar su propio lugar entre la clientela.

La idea de especializarse en la masa surgió de manera inesperada, cuando una clienta comentó que había preparado tamales con masa congelada que tenía desde hacía meses y que el resultado había sido sorprendentemente bueno. A partir de ese momento, Israel comenzó a experimentar con la conservación, una decisión que además resolvió un problema cotidiano: antes, cuando la masa sobraba al final del día, se regalaba para no tirarla. Hoy, la masa de tamal se congela al alto vacío, lo que permite conservarla por más tiempo y ofrecerla a quienes buscan preparar tamales después o llevarla a otros lugares.