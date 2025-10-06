Morelia

¿El mejor Soldado 76? El reto es en Morelia y puedes ganar $800

El torneo se jugará en línea el 11 de octubre y está dirigido a jugadores de PC sin límite de rango
¿El mejor Soldado 76? El reto es en Morelia y puedes ganar $800
www.ibtimes.com
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad gamer de Morelia vivirá un duelo épico con la llegada del torneo 1 vs 1 de Overwatch 2: Soldado 76, organizado por Star Legends Esports en colaboración con Solows.

El evento será exclusivo para jugadores en PC, sin límite de rango, y se llevará a cabo el 11 de octubre a las 6:30 p.m. (hora del centro de México). La competencia está diseñada para medir las habilidades de los participantes controlando a Soldado 76, un héroe versátil dentro del universo de Overwatch.

Con un premio de $800 pesos y cupo limitado, el torneo busca coronar al mejor jugador de este personaje en Latinoamérica.

🖱️ ¿Cómo participar?

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través del siguiente formulario:
👉 https://forms.gle/UpQawK4QWq5FW8zf9

📺 Transmisión en vivo

El torneo será transmitido por el canal oficial de Twitch de Star Legends Esports:
👉 twitch.tv/StarLegendsEsports

Este tipo de eventos contribuyen a posicionar a Morelia como un punto de referencia para la comunidad gamer de la región, especialmente en el ámbito competitivo de los eSports.

SHA

Overwatch 2
torneo eSports

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com