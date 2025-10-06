¿El mejor Soldado 76? El reto es en Morelia y puedes ganar $800

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad gamer de Morelia vivirá un duelo épico con la llegada del torneo 1 vs 1 de Overwatch 2: Soldado 76, organizado por Star Legends Esports en colaboración con Solows.

El evento será exclusivo para jugadores en PC, sin límite de rango, y se llevará a cabo el 11 de octubre a las 6:30 p.m. (hora del centro de México). La competencia está diseñada para medir las habilidades de los participantes controlando a Soldado 76, un héroe versátil dentro del universo de Overwatch.

Con un premio de $800 pesos y cupo limitado, el torneo busca coronar al mejor jugador de este personaje en Latinoamérica.

🖱️ ¿Cómo participar?

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través del siguiente formulario:

👉 https://forms.gle/UpQawK4QWq5FW8zf9