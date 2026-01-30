Morelia

El Malilla llega a Morelia con su Tu Maliante Tour 2026

La gira Tu Maliante Tour 2026 de El Malilla aterriza en Morelia, donde la música urbana y la energía se apoderarán del Palacio del Arte
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Malilla, uno de los artistas más destacados del reggaetón, llegará a Morelia el próximo 15 de mayo con su esperada presentación en el Palacio del Arte.

Este evento forma parte de su gira Tu Maliante Tour 2026, que ha recorrido diversas ciudades con gran éxito.

¿Quién es "El Malilla"?

El Malilla es un artista emergente del género urbano que ha ganado popularidad por su estilo único y su habilidad para fusionar el reggaetón con otros ritmos urbanos.

Con una actitud fresca y auténtica, El Malilla ha sabido conectar con su audiencia a través de letras directas y una energía vibrante que se refleja en cada una de sus presentaciones.

Su música, cargada de flow y de una actitud sin filtros, lo ha posicionado rápidamente como uno de los artistas más prometedores de la escena actual, llevando su sonido a diversas ciudades y conquistando corazones con su particular forma de hacer música.

