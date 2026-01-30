El Malilla llega a Morelia con su Tu Maliante Tour 2026

El Malilla es un artista emergente del género urbano que ha ganado popularidad por su estilo único y su habilidad para fusionar el reggaetón con otros ritmos urbanos.

Con una actitud fresca y auténtica, El Malilla ha sabido conectar con su audiencia a través de letras directas y una energía vibrante que se refleja en cada una de sus presentaciones.

Su música, cargada de flow y de una actitud sin filtros, lo ha posicionado rápidamente como uno de los artistas más prometedores de la escena actual, llevando su sonido a diversas ciudades y conquistando corazones con su particular forma de hacer música.

