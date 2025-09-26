El Jazztival invadirá Morelia en octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La edición número 23 del Jazztival llega a Morelia, donde la música invadirá diversas partes de la ciudad y permitirá que la sociedad se sumerja en este género musical y haya un espacio de paz y reconciliación entre el mundo.
Del 2 al 4 de octubre, el coordinador del Jazztival, Juan Alzate Núñez destacó que este festival busca crear un espacio donde la población involucre sus emociones y pase un gran tiempo escuchando este género musical que gana terreno en Michoacán y donde los jóvenes buscan en ella un espacio de relajación y reflexión para expresar su sentir.
“Queremos que el jazz permee de manera profunda en todos los asistentes; queremos darles visibilidad y apoyo a todas aquellas personas que buscan un espacio para hacerse escuchar”, refirió.
Con una afluencia estimada de hasta mil personas en los conciertos, además de aquellas que puedan conectarse a través de redes sociales, especificó que el viernes 03 de octubre se realizará una Caminata Sonora, la cual partirá desde Catedral hasta la Casa de la Cultura, donde músicos tocarán y todos aquellos que se quieran unir lo podrán hacer; el objetivo es impulsar el jazz en la población.
En su oportunidad, la secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, indicó que poco a poco el Jazztival ha logrado que más jóvenes se acerquen a este tipo de música, además que les permite conoce y abrir su abaje cultural en la música.
En tanto, el jefe del Departamento Proyecto UNESCO Ciudad Creativa del Ayuntamiento de Morelia, Syan Carlos Rodríguez refirió que el Jazztival es uno de los referentes más importantes en el ámbito musical.
Por lo que señaló que el municipio contará con dos actividades dentro del Festival. El primero el 4 de octubre en el marco de la Feria Internacional del Libro y la Lectura, en Plazas de Armas, a las 21:00 horas, con la presentación de Mollete Jazz Band.
Mientras que el 22 de octubre se realizará el Taller para las infancias “Animalezas Sonoras”, impartido por Nur Slim, a las 16:00 horas, en el Archivo Histórico. Se busca fomentar la creatividad y la autoestima a través de la música.
A continuación, el programa de actividades del Jazztival. Todas las actividades son gratuitas:
Del jueves 25 al 30 de septiembre: Creación del Mural Colectivo Comunitario “El Jazz”, coordinado por Christian Díaz, artista plástico. Calzada La Huerta 913, Infonavit Los Girasoles. 17:00 horas.
Miércoles 01 de octubre; Proyección del documental “¿De qué hablamos del jazz? Del Colectivo Covite, Contrabajo Club Jazz. A. Acueducto 379, frente al MACAZ. 19:30 horas.
Jueves 02 de octubre:
-Diálogo Poético Saxofónico Infantil, “El cielo de Gorilón”, con Neftalí Coria y Juan Alzate. Internado España-México. 09:00 horas.
-Concierto, Grupo Saxoservidores de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Plaza Zorros, Ciudad Universitaria. 18:00 horas
-Concierto inaugural, Joshua Quinlan, saxofonista, acompañado por el Ensamble del Jazztival Costa Rica – Estados Unidos – México, Casa de la Cultura. 20:00 horas.
-Interacción plástica, creación de obra pictórica por Raquel -Almaguer Martínez. Casa de la Cultura, 20:00 horas.
-Exposiciones JAZZtival en el tiempo, colección de carteles. Reja perimetral del Patio del Quijote en la Casa de la Cultura. 19:00 horas
-Exposiciones virtuales de pintura y fotografía, redes sociales del Jazztival, a partir de las 19:00 horas.
Viernes 03 de octubre:
-Concurso de Ensambles Estudiantiles de Jazz. Casa de la Cultura, 11:00 horas
-Master clases con David Salano, de Costa Rica. Casa de la Cultura, 12:00 horas
-Concierto del grupo ganador del Concurso de Ensambles Estudiantiles del Jazz. Casa de la Cultura, 19:00 horas
-Caminata Sonora. De Catedral a la Casa de la Cultura, de 19:20 a 20:00 horas
-Concierto Big Band CECAM de Tingambato. Cada de la Cultura, 20:00 horas.
Sábado 04 de octubre:
-Mesa redonda con Caliche Aroma, Ángel Hurtado y Héctor Peña. Café Anticitera, 12:00 horas
-Concierto con David Solano acompañó por el Ensamble del Jazztival Costa Rica – México. Casa de la Cultura, 20:00 horas
-Interacción plástica, creación de obra pictórica con Irma Reyes. Casa de la Cultura, 20:00 horas.
-Concierto Mollete Jazz Band, en el marco de la Feria Internacional del Libro y la Lectura. Plaza de Armas, 21: 00 horas.
Jueves 02, viernes 03 y sábado 04 de octubre:
-Muestra gastronómica, venta de discos, libros, joyería de resina y artículos varios. Casa de la Cultura, de 18:30 a 21:30 horas.
Domingo 05 de octubre:
-Jam Contrabajo Club Jazz, Avenida Acueducto 379, frente al MACAZ, 20:00 horas.
Martes 21 de octubre:
-Taller para las infancias “Animalezas Sonoras” impartida por Nur Slim, auditorio de la UMSNH, 17:00 horas.
Miércoles 22 de octubre:
-Taller para las infancias “Animalezas Sonoras” impartida por Nur Slim. Archivo Histórico de Morelia, 16:00 horas.
BCT