El Jazztival invadirá Morelia en octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La edición número 23 del Jazztival llega a Morelia, donde la música invadirá diversas partes de la ciudad y permitirá que la sociedad se sumerja en este género musical y haya un espacio de paz y reconciliación entre el mundo.

Del 2 al 4 de octubre, el coordinador del Jazztival, Juan Alzate Núñez destacó que este festival busca crear un espacio donde la población involucre sus emociones y pase un gran tiempo escuchando este género musical que gana terreno en Michoacán y donde los jóvenes buscan en ella un espacio de relajación y reflexión para expresar su sentir.

“Queremos que el jazz permee de manera profunda en todos los asistentes; queremos darles visibilidad y apoyo a todas aquellas personas que buscan un espacio para hacerse escuchar”, refirió.