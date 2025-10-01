El humor en verso: presentan en Morelia “Sin aguacate, por favor”

En este tenor, reconoció que, debido a su tono humorístico, no todos resultan simpáticos para el público en general, pero subrayó que precisamente la esencia de un chiste no es quedar bien con la sociedad.

El autor añadió que, desde su formación, una de las formas poéticas que más ha explorado son las décimas. Por ello, cada chiste incluye una anécdota y final en verso, acompañados de ilustraciones de Gabriel Torres.

Tras leer algunos fragmentos de la obra, González comentó en entrevista para MIMORELIA.COM que, más allá de rescatar la memoria colectiva a través del humor, su intención es generar un diálogo con la tradición oral, de manera que las versiones en décima puedan insertarse y seguir transmitiéndose.