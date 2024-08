El horror y suspenso regresan a Morelia con el Animal Film Fest

Como parte de la programación de esta edición hay 21 filmes internacionales y 30 mexicanos, de los cuales 11 son michoacanos.

CORTOMETRAJES MICHOACANOS:

El día más feliz de mi vida (The happiest day of my life) | Kevin Salinas | Queréndaro, Michoacán, México | 2023

Mi último día (My last day) | Alan Alejandro Mendoza | Morelia, Michoacán, México | 2024

Una historia de terror y cortinas (A story of horror and curtains) | Eduardo Lara | Morelia, Michoacán, México | 2024

Artificio de la inocencia (The artifice of innocence) | Patricio Sánchez | Morelia, Michoacán, México | 2024

CORTOMETRAJES MEXICANOS:

#Viral | César Ortega Lara | Celaya, Guanajuato, México | 2023

Huesos míos (My very own bones) | Israel Gómez Reséndiz | Iztapalapa, Ciudad de México, México | 2023

La melodía torrencial (The torrential melody) | José Luis Saturno | Torreón, Coahuila, México | 2022

Anillo de bodas (Wedding ring) | Ramón Medina | Ciudad de México, México | 2023

Fermento | Andrea Ortega Botello | Guadalajara, Jalisco, México | 2023

Nahialli - Un cuento de oro y sangre (Nahialli) | Grace Amabile, Enrique Montoya | Mineral de la Reforma, Hidalgo, México | 2023

La vieja y el cuervo (The old hag and the crow) | María Lucía Bayardo Dodge | Zapopan, Jalisco, México | 2023

Sacrificio (Sacrifice) | Aldo Apango Ortiz | Puebla, Puebla, México | 2023

Descenso (Descend) | Alejandro Aguirre Tanus | San Pedro Cholula, Puebla, México | 2023

Hay algo en el bosque | Saúl Barrera | Progreso de Obregón, Hidalgo, México | 2024

Humo (Smoke) | Rita Basulto | Guadalajara, Jalisco, México | 2023

Té de ruda (Rue tea) | Jennifer Remba | Villa de Tezontepec, Hidalgo, México | 2024

Piso 19 (19th floor) | Bruno Romagnoli | Celaya, Guanajuato, México | 2024

La canción del lago (Song of the Lake) | Carlos Sallas, Ari Navarrete, Sam Méndez | Guadalajara, Jalisco, México | 2023

Perro viejo (Elder dog) | Pável García | Ciudad de México, México | 2024

En el nombre de… (In the name of…) | Marcos Muñoz Flores | Ciudad de México, México | 2024

Naualli | Adrián G. de la Peña | Guadalajara, Jalisco, México - Calgary, Alberta, Canadá | 2024

No nacido (The unborn) | Carlos M. Salas | Monterrey, Nuevo León, México | 2024