El horror nacional revive en pantalla: proyecciones gratuitas en Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Videoteca María Rojo celebrará octubre con un ciclo dedicado al cine de terror mexicano, proyectando cuatro películas clásicas que exploran los temas de la fe, la culpa y la locura.
Las funciones se realizarán los miércoles de octubre a las 5:30 p.m. en la Biblioteca Pública Central “Francisco J. Múgica”, con entrada libre para todo público.
El ciclo, titulado Cine de terror mexicano, ofrece una mirada al lado más oscuro y fascinante del séptimo arte nacional, con obras que marcaron distintas épocas del género:
El escapulario (Dir. Servando González, 1966)
Una mujer moribunda confiesa los secretos espirituales de su familia, en un relato donde el fervor religioso y lo sobrenatural se entrelazan.
Alucarda (Dir. Juan López Moctezuma, 1977)
En un convento aislado, dos jóvenes liberan una presencia demoníaca. Considerada una joya del horror gótico mexicano, combina erotismo, misticismo y rebeldía.
Veneno para las hadas (Dir. Carlos Enrique Taboada, 1984)
Un clásico psicológico donde la infancia y la superstición se mezclan en una historia inquietante sobre amistad y manipulación.
Santa Sangre (Dir. Alejandro Jodorowsky, 1989)
Una obra surrealista y perturbadora que mezcla religión, trauma y redención a través de una narrativa visual única.
