El horror nacional revive en pantalla: proyecciones gratuitas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Videoteca María Rojo celebrará octubre con un ciclo dedicado al cine de terror mexicano, proyectando cuatro películas clásicas que exploran los temas de la fe, la culpa y la locura.

Las funciones se realizarán los miércoles de octubre a las 5:30 p.m. en la Biblioteca Pública Central “Francisco J. Múgica”, con entrada libre para todo público.