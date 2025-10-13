“El guardián” de Nuria Ibáñez: el mar, la espera y la soledad en el FICM 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una playa solitaria, un hombre vigila el horizonte. Su trabajo es custodiar un lugar donde casi nada sucede, pero el silencio, el mar y la distancia comienzan a transformarlo. Así inicia El guardián, la nueva película de Nuria Ibáñez Castañeda, presentada en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) dentro de la competencia de largometraje mexicano.

El filme marca el debut en ficción de la reconocida documentalista mexicana, autora de títulos como La cuerda floja, El cuarto desnudo y Una corriente salvaje. En esta ocasión, Ibáñez traslada su mirada poética hacia una historia de soledad y resistencia, donde el mar vuelve a ser el escenario central de su reflexión sobre la naturaleza humana.

Protagonizada por Gerardo Trejoluna, El guardián sigue a Basilio, un hombre encargado de cuidar una playa remota que, tras dejar de recibir su salario, debe decidir entre permanecer en ese territorio suspendido o regresar al pueblo que abandonó. La narrativa se construye a partir de gestos, silencios y un ritmo contemplativo que, fiel al estilo de la directora, convierte lo cotidiano en una experiencia sensorial y espiritual.