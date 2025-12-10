¡El Grinch regresa a cines de Morelia por su 25 aniversario!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Grinch, uno de los personajes más entrañables —y gruñones— de la Navidad, está de regreso en la pantalla grande para celebrar su 25 aniversario con un reestreno especial este 11 de diciembre de 2025 en cines de Morelia y el resto de México.
La preventa de boletos ya comenzó en las plataformas de Cinépolis y Cinemex, así que si estás pensando en vivir un plan nostálgico y navideño este fin de semana, es el momento ideal para asegurar tu lugar y revivir este clásico.
La película, dirigida por Ron Howard y protagonizada por el icónico Jim Carrey, se estrenó originalmente en el año 2000 y se convirtió en una tradición para muchas familias durante las fiestas decembrinas.
Basada en el cuento del Dr. Seuss, El Grinch cuenta la historia de un ser verde y cascarrabias que vive en una cueva cerca de Villa Quién, un pueblo obsesionado con la Navidad. Harto del bullicio, el Grinch decide robar la Navidad disfrazado de Santa Claus, llevándose regalos, comida y decoraciones. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a la pequeña Cindy Lou, quien le enseña el verdadero significado de estas fechas.
Este reestreno promete ser una experiencia nostálgica para quienes crecieron con la cinta, y una oportunidad única para que nuevas generaciones la disfruten en pantalla grande.
mrh