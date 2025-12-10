¡El Grinch regresa a cines de Morelia por su 25 aniversario!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Grinch, uno de los personajes más entrañables —y gruñones— de la Navidad, está de regreso en la pantalla grande para celebrar su 25 aniversario con un reestreno especial este 11 de diciembre de 2025 en cines de Morelia y el resto de México.

La preventa de boletos ya comenzó en las plataformas de Cinépolis y Cinemex, así que si estás pensando en vivir un plan nostálgico y navideño este fin de semana, es el momento ideal para asegurar tu lugar y revivir este clásico.

La película, dirigida por Ron Howard y protagonizada por el icónico Jim Carrey, se estrenó originalmente en el año 2000 y se convirtió en una tradición para muchas familias durante las fiestas decembrinas.