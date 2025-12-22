¡El Grinch dejó su desastre en el Zoo de Morelia! Ayúdale a Santa a arreglarlo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El espíritu navideño se vio sacudido en el Parque Zoológico “Benito Juárez” de Morelia… ¡porque el Grinch hizo de las suyas! En una divertida activación para toda la familia, el personaje verde más travieso dejó su “desorden” por todo el parque, provocando un verdadero caos.

🎄 Este martes 23 de diciembre, niñas y niños están invitados a ayudar a limpiar el desastre. El evento se llevará a cabo de 11:00 a 14:00 horas, y contará con la presencia especial de Santa Claus, quien repartirá sorpresas, risas y fotos para todos los visitantes.

Aunque todo parece una travesura del Grinch, la actividad forma parte de la programación navideña de ZooMorelia, pensada para fomentar la participación de las familias en un ambiente seguro y entretenido.