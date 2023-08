El garante de la elección es AMLO: Fernández Noroña

Por Mario Hernández:

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar de que nunca hubo "piso parejo" ni confianza en las casas encuestadoras, el aspirante del Partido del Trabajo (PT) a la Coordinación Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Gerardo Fernández Noroña, dijo que se mantiene en la contienda porque confía en la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"[…] quiero recordar que no es Mario Delgado ni (Alfonso) Durazo, quien se asumió como garante de la unidad y de la confiabilidad del método del procedimiento (de selección) fue el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador y la palabra que está ahí depositada es la de él, no la de mis compañeros que estimo y respeto, pero frente a la palabra del compañero presidente pues yo me quito el sombrero. A mí me enseñaron que la palabra se cumple y si es la del compañero presidente pues yo estoy tranquilo", dijo.