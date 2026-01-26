El FICM ya tiene fechas este 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) anunció las fechas en las que regresará a la capital michoacana.

La 24ª edición del FICM se llevará a cabo del 16 al 25 de octubre de 2026 de manera presencial, con funciones y actividades en distintos puntos de la ciudad, así como exhibiciones virtuales para todo el país.

Durante esos días, el público podrá disfrutar de una programación integrada por competencia mexicana, estrenos nacionales e internacionales, retrospectivas, homenajes, clases magistrales y la presencia de figuras destacadas de la cinematografía mundial.