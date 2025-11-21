El Festival Internacional de Títeres de Morelia “Titeralia” contará con 37 funciones y más de 40 actividades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Ningún niño debe quedarse sin conocer el arte milenario de los títeres (…)”, destacó Andrea Finck, directora del Festival Internacional de Títeres de Morelia.

En rueda de prensa, Fátima Chávez Alcaraz, titular de la Secretaría de Cultura de Morelia (Secultura), señaló que esta será la edición número 21 del festival, que se realizará del 29 de noviembre al 7 de diciembre. Informó que contará con 37 funciones y 43 actividades completamente gratuitas (excepto las funciones de gala), además de extensiones en otras ciudades.

“Las compañías presentarán distintos contenidos sociales de gran relevancia, como el cuidado del medioambiente y muchos otros temas, nos da gusto como Secultura ser parte y contribuir con estos espacios de construcción de arte”, resaltó.