El Festival Internacional de Títeres de Morelia “Titeralia” contará con 37 funciones y más de 40 actividades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Ningún niño debe quedarse sin conocer el arte milenario de los títeres (…)”, destacó Andrea Finck, directora del Festival Internacional de Títeres de Morelia.
En rueda de prensa, Fátima Chávez Alcaraz, titular de la Secretaría de Cultura de Morelia (Secultura), señaló que esta será la edición número 21 del festival, que se realizará del 29 de noviembre al 7 de diciembre. Informó que contará con 37 funciones y 43 actividades completamente gratuitas (excepto las funciones de gala), además de extensiones en otras ciudades.
“Las compañías presentarán distintos contenidos sociales de gran relevancia, como el cuidado del medioambiente y muchos otros temas, nos da gusto como Secultura ser parte y contribuir con estos espacios de construcción de arte”, resaltó.
Aunado a esto, Andrea Fink, directora del festival destacó que este es el único proyecto enteramente dedicado a las infancias en el estado, por lo cual subrayó la relevancia de que “ningún niño debe quedarse sin conocer el arte milenario de los títeres”.
Añadió que este año el festival mantiene su carácter internacional, con la participación de 17 compañías provenientes de siete países: México, Argentina, España, Perú, El Salvador, Brasil y Colombia.
Respecto a las extensiones, indicó que se llevarán a cabo en Zamora, Tlalpujahua, Apatzingán y San Miguel de Allende.
Asimismo, señalaron que la inauguración del festival se realizará con el apoyo del Ayuntamiento de Morelia y tendrá como sede la avenida Madero, donde se presentará una función especial a las 19:30 horas.
Cabe resaltar que en las redes sociales del Festival se podrá consultar el programa completo para todas las sedes contempladas en esta edición. De igual forma, confirmaron que la clausura también se llevará a cabo en Morelia el próximo 7 de diciembre.
BCT