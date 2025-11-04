El Festival Internacional de Órgano de Morelia llegará a Pátzcuaro con conciertos y actividades gratuitas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su 59 edición, el Festival Internacional de Órgano de Morelia “Alfonso Vega Núñez” se realizará del 28 de noviembre al 7 de diciembre, con actividades tanto en la Catedral de Morelia como en distintos templos de la capital, además de Pátzcuaro, donde se llevará a cabo un concierto de campanas.
En rueda de prensa, el padre Lorenzo Orozco, rector de la Escuela de Música Sacra, detalló que este festival se ha consolidado como uno de los pilares culturales de la ciudad, pues representa una oportunidad excepcional para que los asistentes “escuchen las voces del órgano y vivan la espiritualidad (…)”.
Por su parte, Juan Bosco Vega Parrales, presidente del Festival Internacional de Órgano de Morelia, destacó que en esta edición se contará con la participación de agrupaciones de México, España, Portugal y Polonia.
Precisó que todas las actividades serán gratuitas, aunque algunas contarán con cupo limitado. Por ello, invitó a los interesados a acudir desde la próxima semana a las oficinas del festival, ubicadas en Boulevard García de León 1775, colonia 5 de Diciembre, para adquirir los boletos correspondientes.
El concierto inaugural se llevará a cabo en la Catedral de Morelia el 28 de noviembre a las 20:00 horas. Entre las actividades programadas también destaca el concierto de órgano y saxofón que se realizará el 2 de diciembre en el templo de La Merced ubicado en Morelia.
Como parte de las extensiones del festival, además de actividades en el Conservatorio de Las Rosas, el evento llegará a Pátzcuaro con un concierto de campanas programado para el 5 de diciembre.
Asimismo, en Pátzcuaro se efectuará el concierto de clausura de esta 59 edición, en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, donde participarán los Niños Cantores de Morelia.
Para finalizar, se extendió una invitación a niños, jóvenes y adultos para sumarse a este festival, que, de acuerdo con autoridades estatales y municipales presentes, es uno de los principales exponentes culturales de Morelia a nivel internacional.
Cabe resaltar que el programa completo se encuentra disponible en las redes sociales del Festival Internacional de Órgano de Morelia “Alfonso Vega Núñez”.
BCT