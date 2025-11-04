El Festival Internacional de Órgano de Morelia llegará a Pátzcuaro con conciertos y actividades gratuitas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su 59 edición, el Festival Internacional de Órgano de Morelia “Alfonso Vega Núñez” se realizará del 28 de noviembre al 7 de diciembre, con actividades tanto en la Catedral de Morelia como en distintos templos de la capital, además de Pátzcuaro, donde se llevará a cabo un concierto de campanas.

En rueda de prensa, el padre Lorenzo Orozco, rector de la Escuela de Música Sacra, detalló que este festival se ha consolidado como uno de los pilares culturales de la ciudad, pues representa una oportunidad excepcional para que los asistentes “escuchen las voces del órgano y vivan la espiritualidad (…)”.

Por su parte, Juan Bosco Vega Parrales, presidente del Festival Internacional de Órgano de Morelia, destacó que en esta edición se contará con la participación de agrupaciones de México, España, Portugal y Polonia.