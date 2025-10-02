El Festival DADA convierte a Morelia en un bazar de terror creativo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 31 de octubre y 1 de noviembre se llevará a cabo el Festival DADA, un bazar de diseño y arte independiente que llega en su edición más “spooky”, con actividades especiales por la temporada de Halloween y Día de Muertos.

El evento se realizará en La Suavecita, ubicada en la avenida Madero Poniente #525, en el Centro Histórico de Morelia, con horario de 2:00 de la tarde a 8:00 de la noche, y contará con entrada libre para todo el público.

De acuerdo con los organizadores, el Festival reunirá a diversos artistas y marcas locales que ofrecerán productos como ilustración, stickers, grabado, cerámica, ropa, accesorios, además de talleres, dinámicas y sorpresas temáticas.

Los asistentes podrán acudir disfrazados para integrarse al ambiente festivo y apoyar al talento local en una experiencia que combina arte, tradición y creatividad.