El DIF Morelia te invita a su Posada Navideña en el Bulevar García de León

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El DIF Morelia ofrecerá este domingo a las y los morelianos, una Posada Navideña en el parque lineal del Bulevar García de León. La cita es a las 6 de la tarde.

La Presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, informó que el objetivo es promover la convivencia familiar, preservar nuestras tradiciones y abonar a la cultura de La Paz. Se trata de un evento gratuito donde participan todas las dependencias del ayuntamiento, quienes se han organizado para ofrecer a los asistentes platillos típicos, como pozole, tamales, buñuelos y atole, además de piñatas y aguinaldos para niñas y niños.