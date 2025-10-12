"El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)" compite en el FICM 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), ópera prima del cineasta michoacano Ernesto Martínez Bucio, forma parte de la competencia de largometraje mexicano del 23.º Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). La película tuvo su proyección para prensa este domingo por la mañana, con la presencia de parte del equipo de producción y talento.

Ambientada en la Ciudad de México a mediados de los años noventa, la historia sigue a cinco hermanos que viven bajo el cuidado de su abuela esquizofrénica después de ser abandonados por sus padres. En ese entorno aislado y opresivo, los temores de los niños se entrelazan con los de la abuela, y la frontera entre lo real y lo imaginario comienza a desdibujarse.