El detrás de “Luces de Catedral”: el montaje que da vida al espectáculo imperdible de Morelia

Con el paso de los años, este evento se ha consolidado como uno de los “imperdibles” de la capital michoacana. Sin embargo, lo que pocos imaginan es la cantidad de trabajo que hay detrás de cada presentación: la coordinación de equipos de audio y pirotecnia, servicios públicos, seguridad, Protección Civil y el apoyo de la Arquidiócesis de Morelia.

En entrevista para MIMORELIA.COM, la Secretaría de Turismo Municipal y las personas involucradas compartieron desde el lugar de los hechos los detalles del detrás del espectáculo “Luces de Catedral”, que este mes de septiembre se acompaña de un popurrí de música mexicana.

La melodía perfecta

La selección de la pista musical comienza aproximadamente una semana antes, aunque en ocasiones se planea con más anticipación. La melodía debe responder al contexto del mes —como las festividades patrias— y, al mismo tiempo, tener tanto la intensidad, como el dinamismo necesario para coordinarse con los fuegos artificiales.

Una vez seleccionada la pista, se envía al proveedor de pirotecnia, que junto a su equipo diseña digitalmente los momentos exactos en que se detonará cada fuego artificial. Esta propuesta regresa a la Secretaría de Turismo para su aprobación y, con el visto bueno, inicia la fabricación del material que dará vida al espectáculo.