El deporte en la UMSNH sigue creciendo: Yarabí Ávila González

Desde la mejora de los espacios hasta la afluencia que se tiene en el Estadio de Fútbol al año de 250 mil personas que realizan diversas actividades, reconoció a cada uno de los participantes, a quienes invitó a seguirse preparando y continuar con la práctica del deporte para ser personas de bien.

“Tenemos una tarea importante, prepararse para el siguiente año y seguir promoviendo que más personas participen, porque gracias a todas y todos ustedes el número sigue creciendo y eso significa que tenemos más personas aliadas del deporte qué en otras actividades no ayudan a construir un mejor mañana físico, emocional y en todos los sentidos en nuestra sociedad”, agregó.