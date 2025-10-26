El deporte en la UMSNH sigue creciendo: Yarabí Ávila González

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El deporte en la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) sigue creciendo, acentuó la rectora, Yarabí Ávila González, durante la ceremonia de premiación de la 12ª Carrera Nicolaita que, en esta edición, llegó a los mil 500 participantes.
Desde la mejora de los espacios hasta la afluencia que se tiene en el Estadio de Fútbol al año de 250 mil personas que realizan diversas actividades, reconoció a cada uno de los participantes, a quienes invitó a seguirse preparando y continuar con la práctica del deporte para ser personas de bien.
“Tenemos una tarea importante, prepararse para el siguiente año y seguir promoviendo que más personas participen, porque gracias a todas y todos ustedes el número sigue creciendo y eso significa que tenemos más personas aliadas del deporte qué en otras actividades no ayudan a construir un mejor mañana físico, emocional y en todos los sentidos en nuestra sociedad”, agregó.
En su oportunidad, el director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (CECUFID), Raúl Morón Vidal, puntualizó que la labor realizada por la rectora en materia educativa es muy significativa, toda vez que hay nuevas apuestas qué no solo se enfocan en la educación y cultura, sino en una formación integral de las y los estudiantes.
“La verdad creo que has puesto como piedra angular el deporte en la educación y es una gran inversión para que los estudiantes y maestros nicolaitas”, dijo.
BCT