El crecimiento vertical en Morelia debe ser ordenado

Por ello, el crecimiento vertical se ha convertido en una respuesta natural a la necesidad de vivienda, pero al interior de los núcleos urbanos que permiten, a quienes los habitan, tener en muchas ocasiones una mejor calidad de vida.

“De las ventajas de poder tener una vivienda vertical, se trata hasta donde sea posible, de tener en las partes bajas, cuando no es solo vivienda, servicios y comercios, de manera que las personas que ahí viven no tengan que desplazarse al centro de la ciudad o a los lugares donde puedan proveerse de ellos requieren y la movilidad dentro de la mancha urbana se hace más fácil (…) otra ventaja es que se puede utilizar la infraestructura ya existente porque no es lo mismo llevar a fraccionamientos alejados de la mancha urbana los servicios de agua, drenaje, electrificación, alumbrado, etcétera que poder utilizar la infraestructura que ya existe”.

Sin embargo, con la construcción de vivienda vertical se generan algunos problemas que afectan el espacio urbano y pueden, si no se atienden con precisión, crear también conflictos de convivencia. Uno de las mayores preocupaciones tiene relación con la prestación de servicios públicos, específicamente de agua potable.

Otra de las preocupaciones, reconocen ambos analistas, está en el número de vehículos que poseen actualmente las familias que pueden resultar demasiados para la capacidad de resguardo de las edificaciones verticales. Ante este problema, se tendría que regular el uso del espacio público advierte Moreno.

Ambos analistas, entrevistados en el programa radiofónico En Contexto. Abriendo la conversación en Michoacán que se transmite de lunes a viernes por el 105.1 de fm de 16:00 a 17:00 horas, reconocen también que la vivienda vertical no es para todas las personas, al menos por el momento porque pueden representar un reto sobre todo para las personas de la tercera edad o con alguna discapacidad por la falta de elevadores.

Moreno Manzo explica que la reglamentación establece que los edificios hasta de cinco niveles pueden construirse sin elevador, lo cual puede desincentivar a algunas personas a vivir en los niveles más altos. La tendencia, dice la funcionaria, es cambiar que se incluyan elevadores de carga o personas en todos los edificios incluso los que tengan menos de cinco pisos.

También, dijo Flores Muñoz, se ha delineado un perfil de quienes prefieren habitar en viviendas verticales: principalmente jóvenes, mujeres, profesionistas y con ingresos superiores a los 8 mil pesos.

