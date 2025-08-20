El cortometraje “Las Señoritas de Valladolid”, seleccionado en el FICM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cortometraje “Las Señoritas de Valladolid” ha sido seleccionado para participar en la Sección Michoacana de la edición número 23 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

En ese sentido, la Secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, refrendó el compromiso de la presente administración para hacer de la capital del estado un destino de filmaciones. Ello, luego de recordar que dicho cortometraje de ficción, a cargo de la colectiva “Mujeres de Sal” fue el proyecto ganador de la segunda edición de la convocatoria “Hecho en Morelia”, concurso impulsado por medio de la Comisión Fílmica del Municipio.