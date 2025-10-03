El clima para este viernes: niebla, lluvias débiles y cielo nublado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes, Morelia amaneció cubierta por una ligera niebla y temperaturas frescas en torno a los 17°C.

Por la tarde se espera un incremento de nubosidad con posibilidad de lluvias débiles y temperaturas que alcanzarán hasta los 23°C. Aunque la probabilidad de precipitación no es alta, se recomienda llevar paraguas o impermeable si se tiene previsto salir.

Durante la noche, el cielo se mantendrá entre nubes y claros, con un clima templado y mínimas que volverán a rondar los 17°C.

Los vientos provendrán del norte con una velocidad promedio de 14 km/h, sin rachas significativas.

BCT