El clima en Morelia este domingo: templado de día, fresco de noche

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo en la capital michoacana, el clima se presentará mayormente estable, aunque con presencia de nubes en distintos momentos del día. Durante la mañana se espera cielo parcialmente nuboso, acompañado de una temperatura aproximada de 17°C, sin riesgos evidentes por lluvias o fenómenos extremos.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, con una temperatura máxima que alcanzará los 23°C. Aunque el calor no será intenso, se recomienda mantenerse hidratado y usar ropa ligera, sobre todo para quienes trabajan en exteriores o realizan actividades físicas. No se prevén precipitaciones, pero el cielo nublado podría generar una sensación térmica ligeramente inferior.

Durante la noche, el panorama climático estará marcado por intervalos de nubes y claros. Las temperaturas descenderán a cerca de los 16°C, por lo que será recomendable portar algún abrigo ligero al salir.

Los vientos provenientes del sur acompañarán a lo largo del día con una velocidad media estimada en 16 kilómetros por hora, lo que podría generar una ligera sensación de frescura, especialmente en zonas altas o abiertas de la ciudad.

BCT