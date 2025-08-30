El clima de este sábado en Morelia: lluvias débiles y tormentas por la tarde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado Morelia experimentará un clima variable con algunas lluvias a lo largo del día. Durante la mañana, se espera lluvia débil y cielo parcialmente nuboso, con temperaturas cercanas a los 19°C.

A medida que avance la tarde, se intensificarán los chubascos, acompañados de tormentas, y la temperatura rondará los 20°C. Para la noche, se prevé que las lluvias disminuyan, pero se mantendrá un cielo parcialmente nublado con temperaturas en torno a los 16°C.

Los vientos se presentarán del Sureste con una velocidad media de 9 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco a lo largo del día.

Se recomienda tomar precauciones ante las lluvias y posibles tormentas, especialmente al trasladarse por las calles.

BCT