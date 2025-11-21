El Cascanueces llenará de magia navideña el Teatro Morelos de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El clásico navideño El Cascanueces llegará a Morelia este 15 de diciembre de 2025, con una presentación a cargo del Ballet Juvenil de Morelia bajo la dirección de Ana Tejeda. La función se llevará a cabo en el Teatro Morelos a las 19:00 horas.

Este evento dancístico se realiza con causa: lo recaudado será destinado en beneficio del Centro Cultural Comunitario Vasco de Quiroga y del Asilo Hogar Cristo Abandonado, dos instituciones que apoyan a sectores vulnerables en la región.

La puesta en escena busca reunir a las familias morelianas y visitantes para disfrutar de uno de los ballets más emblemáticos, adaptado con talento local.