"El Cascanueces" llega a Morelia en versión corta… ¡y con entrada libre!

🎼 Origen de una obra navideña clásica

El Cascanueces es un ballet compuesto en 1892 por el músico ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, uno de los grandes nombres de la música clásica. Su historia se basa en el cuento “El cascanueces y el rey de los ratones”, escrito por el alemán E.T.A. Hoffmann, aunque la versión que se lleva al escenario toma también elementos adaptados por el escritor Alexandre Dumas (padre).

La obra se estrenó por primera vez en San Petersburgo, Rusia, y con el paso de los años se convirtió en una de las piezas más representativas de la temporada navideña en todo el mundo.

🩰 ¿De qué trata El Cascanueces?

La historia comienza durante una celebración de Navidad en casa de Clara, una niña que recibe como regalo un cascanueces con forma de soldado. Al caer la noche, Clara es testigo de cómo su juguete cobra vida y se enfrenta a un ejército de ratones liderados por un rey malvado.

Tras la batalla, el Cascanueces se transforma en un apuesto príncipe y lleva a Clara a un viaje mágico por el Reino de los Dulces, donde ambos presencian danzas de distintos países y personajes fantásticos como el Hada de Azúcar y los copos de nieve.

🎄 Un símbolo de la temporada

Gracias a su música encantadora, sus coloridos personajes y su ambiente de fantasía, El Cascanueces se ha convertido en una tradición decembrina en teatros de todo el mundo. A lo largo del tiempo, muchas compañías han creado versiones adaptadas —más cortas o modernas— para hacerla accesible a nuevos públicos, como niñas, niños y familias enteras.

SHA