"El bosque no se explota, se aprovecha"; Bedolla inaugura Bazar Navideño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, inauguró esta mañana el Bazar Navideño, ahora Feria Navideña del Bosque en las instalaciones de la Comisión Forestal del Estado (Cofom) en el Bosque Cuauhtémoc y que estará disponible desde este viernes y hasta el 7 de diciembre.
Durante la apertura de esta edición, el mandatario estatal indicó que el propósito de esta actividad es aprovechar los bosques y no explotarlos, es decir, que los poseedores, dueños o ejidatarios de las comunidades puedan ofrecer sus productos para que sea una fuente de ingreso y cuiden, protejan y preserven los bosques.
"La intención es invitar a todas las morelianas y morelianos, a otros municipios a adquirir su árbol natural, un árbol de navidad, aquí lo pueden encontrar, de los bosques que precisamente tienen permiso, tienen licencia para la producción".
Por su parte, la directora de la Cofom, Martha Rendón López, detalló que son 20 municipios los que van a participar en esta actividad para ofrecer sus productos como artesanías de madera, resinas, plantas medicinales, aromáticas, alimentos como miel, café, así como comida regional de Pátzcuaro Tierra Caliente, el Centro, entre otros.
"También se promueve productos artesanales de mujeres con la colaboración de Seimujer. Esperamos visiten este espacio donde se tiene la cerveza especial y dedicada a la mariposa y porque parte de ello va a ser en apoyo a nuestros artesanos".
Por último, el gobernador Alfredo Ramírez, recordó que ayer entregó la iniciativa de reforma en materia de medio ambiente para garantizar los derechos a un territorio sano que aporte un bienestar a la población, así como reparar los daños ambientales que se generen.
Añadió que está iniciativa contempla la vigilancia satelital en tiempo real de las tierras, aguas, bosques, lagos y ríos de Michoacán, así como otorgar un certificado de libertad ambiental, es decir que si alguien quiere comprar un terreno para hacer vivienda, se le hará una anotación de que el certificado establece que el uso de suelo para ese terreno es agrícola y no urbano.
