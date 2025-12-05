"El bosque no se explota, se aprovecha"; Bedolla inaugura Bazar Navideño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, inauguró esta mañana el Bazar Navideño, ahora Feria Navideña del Bosque en las instalaciones de la Comisión Forestal del Estado (Cofom) en el Bosque Cuauhtémoc y que estará disponible desde este viernes y hasta el 7 de diciembre.

Durante la apertura de esta edición, el mandatario estatal indicó que el propósito de esta actividad es aprovechar los bosques y no explotarlos, es decir, que los poseedores, dueños o ejidatarios de las comunidades puedan ofrecer sus productos para que sea una fuente de ingreso y cuiden, protejan y preserven los bosques.