"El arte debe renovarte": Juliette Binoche comparte su visión artística tras presentar In-I: In Motion en el FICM 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La relación que tiene con el arte, la libertad creativa que guía su trabajo y su última producción fueron los temas que la actriz y directora francesa Juliette Binoche abordó en una conferencia de prensa en el Teatro Rubén Romero, como parte de las actividades del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).
Durante el encuentro, Binoche relató que su más reciente proyecto, In-I: In Motion, cocreado por ella y el coreógrafo Akram Khan, es una propuesta que combina danza, cine y exploración personal, y surgió casi por accidente mientras filmaba en Londres junto con su hermana. “Fue una coincidencia, pero se sintió genuino”, dijo. “Nunca había cocreado ni bailado, y de pronto estaba dirigiendo algo que no sabía cómo iba a terminar. Descubrí la película mientras la hacía”.
La artista, ganadora del Óscar por El paciente inglés y referente del cine europeo, explicó que su intención con esta obra fue mostrar el proceso interno de la creación artística, más allá de la perfección del resultado. “Cuando vemos una obra terminada, siempre queremos saber cómo se hizo. Esa curiosidad es la que despierta al creador que llevamos dentro”, expresó.
Binoche señaló que para ella el arte no depende de la disciplina, sino de la búsqueda constante: “Ser actriz, pintora o directora no importa. Lo que quiero es explorar la vida, sea cual sea la forma. El arte debe renovarte; si no lo hace, estás en el lugar equivocado”.
Sobre su regreso a Morelia, que ocurre a una década de su última visita, al cuestionarle sobre las diferencias tras el paso del tiempo, la intérprete reconoció la relevancia del festival como un espacio de comunidad y promoción del cine mexicano, así como de otras propuestas de género.
“Me encanta lo que Alejandro (Ramírez) y Daniela (Michel) han construido aquí. Han hecho una comunidad de cinéfilos que aman el cine y dan al cine mexicano un lugar fuerte en el mundo. Es maravilloso”, destacó.
La actriz también compartió un vínculo personal con México: su padre, quien vivió en el país por casi diez años, se dedicó a enseñar actuación a jóvenes intérpretes. “Por eso estar aquí tiene para mí un significado especial”, comentó.
Respecto a su película, Binoche explicó que la cinta fue concebida desde el encuentro de distintas formas artísticas y culturales, y que su intención era invitar al espectador a reconocerse en el acto creativo. “Mi propósito era que la gente encarnara las vidas que ve en la pantalla, que sintiera que puede crear, que puede transformar. Cada uno puede encontrar su forma de arte”.
La directora adelantó que la versión proyectada en Morelia será la última con su duración original, pues tras su paso por el Festival de San Sebastián decidió reducirla, quitando media hora de su duración total. Actualmente se puede ver a través de MUBI y se desconoce si tendrá distribución en alguna otra plataforma de streaming.
