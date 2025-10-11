"El arte debe renovarte": Juliette Binoche comparte su visión artística tras presentar In-I: In Motion en el FICM 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La relación que tiene con el arte, la libertad creativa que guía su trabajo y su última producción fueron los temas que la actriz y directora francesa Juliette Binoche abordó en una conferencia de prensa en el Teatro Rubén Romero, como parte de las actividades del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Durante el encuentro, Binoche relató que su más reciente proyecto, In-I: In Motion, cocreado por ella y el coreógrafo Akram Khan, es una propuesta que combina danza, cine y exploración personal, y surgió casi por accidente mientras filmaba en Londres junto con su hermana. “Fue una coincidencia, pero se sintió genuino”, dijo. “Nunca había cocreado ni bailado, y de pronto estaba dirigiendo algo que no sabía cómo iba a terminar. Descubrí la película mientras la hacía”.

La artista, ganadora del Óscar por El paciente inglés y referente del cine europeo, explicó que su intención con esta obra fue mostrar el proceso interno de la creación artística, más allá de la perfección del resultado. “Cuando vemos una obra terminada, siempre queremos saber cómo se hizo. Esa curiosidad es la que despierta al creador que llevamos dentro”, expresó.