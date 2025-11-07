¡Ejercítate gratis! Habrá clase de Jumping y Body Combat en Morelia

Morelia

La clase será impartida por expertas y forma parte de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Colegio de Morelia invita a la ciudadanía a participar en la Master Class “Cuerpo Libre, Corazón Fuerte”, una actividad gratuita enfocada en el bienestar físico y emocional de las mujeres.

El evento se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre a las 19:00 horas, en las instalaciones del Colegio de Morelia, ubicado en Av. Guadalupe Victoria no. 2225, colonia Lomas de Santiaguito.

La clase será impartida por María Luisa González Álvarez y Sagrario Chávez, expertas en disciplinas de acondicionamiento físico como Body Combat y Jumping, con el objetivo de fortalecer el cuerpo y el espíritu como una forma de resistencia ante la violencia de género.

La entrada es completamente gratuita y está dirigida principalmente a mujeres, aunque puede asistir cualquier persona interesada en apoyar la causa o mejorar su condición física.

Este tipo de actividades promueven el empoderamiento femenino a través del deporte, en un espacio seguro y colectivo, alineado con las acciones de concientización promovidas a nivel mundial cada 25 de noviembre, fecha oficial para visibilizar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas.

