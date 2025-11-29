Ejecuta Fiscalía General dos cateos en Morelia; se aseguran 599 dosis de narcótico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En atención a denuncias que señalaban la posible comisión de conductas delictivas en inmuebles de la ciudad de Morelia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, ejecutó dos cateos, logrando el aseguramiento de 599.2 dosis de narcótico, distribuidas entre metanfetamina y marihuana.

Las diligencias fueron realizadas luego de que personal ministerial llevara a cabo labores de inteligencia que permitieron reunir datos de prueba, mismos que fueron presentados ante el Juez de Control, quien otorgó las respectivas órdenes de cateo.