Ejecuta Fiscalía General dos cateos en Morelia; se aseguran 599 dosis de narcótico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En atención a denuncias que señalaban la posible comisión de conductas delictivas en inmuebles de la ciudad de Morelia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, ejecutó dos cateos, logrando el aseguramiento de 599.2 dosis de narcótico, distribuidas entre metanfetamina y marihuana.
Las diligencias fueron realizadas luego de que personal ministerial llevara a cabo labores de inteligencia que permitieron reunir datos de prueba, mismos que fueron presentados ante el Juez de Control, quien otorgó las respectivas órdenes de cateo.
En una primera intervención, en un inmueble ubicado en la calle Paseo del Mezquite, colonia Prados Verdes, Morelia, Michoacán, personal ministerial aseguró 275 dosis de metanfetamina y 24.2 dosis de marihuana.
En un segundo cateo, llevado a cabo en un inmueble ubicado en la calle José Pedraza Zúñiga, colonia Solidaridad, Morelia, Michoacán, fueron localizadas 300 dosis de metanfetamina.
Durante las diligencias, se contó con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Morelia, quienes brindaron seguridad perimetral.
BCT