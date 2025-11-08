Egresa la tercera generación con 150 mujeres del programa Morelia Emprende

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) reconoció a la tercera generación del Programa Morelia Emprende y que en este año egresaron 150 mujeres, afirmó la titular, Nuria Gabriela Hernández Abarca.
La funcionaria refirió que ha crecido el número de participantes, ya que en la primera generación egresaron 27 mujeres, la segunda 57 egresada, de las cuales, 10 eran mujeres sordas, 16 adolescentes y 21 niñas y niños, mientras que en la tercera más de 100.
"Hace tres que iniciamos con el proyecto Morelia Emprende, las mujeres necesitamos generar economía propia de algo que nos guste hacer, que nos haga sentir bien, a veces tenemos un trabajo, pero tenemos otro sueño o ganas de hacer otras cosas", dijo la secretaria.
La titular mencionó que las mujeres estuvieron presentes en el programa durante cuatro meses, con 17 sesiones y cada sábado, por lo que refirió, las participantes hicieron una gran labor para poder tener otras herramientas que puede ayudar en su autonomía financiera.
En ese sentido, la madrina de las egresadas Lucy Ponce, apuntó que la autonomía financiera es la capacidad para generar los propios ingresos y la posibilidad de ganar "algo que se llama libertad, de elegir el lugar dónde yo quiero estar". Apuntó que muchas mujeres no pueden hacerlo, pues alrededor del 90 por ciento no salen de los círculos de violencia.
Por último, Nuria Gabriela Hernández agregó que la idea es que las mujeres que participan aprendan a emprender, que sepan hacer sus logos, cómo manejar el recurso, y culminen su propuesta en un proyecto formal, para después redireccionar las con la Secretaría de Economía.
BCT