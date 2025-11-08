Egresa la tercera generación con 150 mujeres del programa Morelia Emprende

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) reconoció a la tercera generación del Programa Morelia Emprende y que en este año egresaron 150 mujeres, afirmó la titular, Nuria Gabriela Hernández Abarca.

La funcionaria refirió que ha crecido el número de participantes, ya que en la primera generación egresaron 27 mujeres, la segunda 57 egresada, de las cuales, 10 eran mujeres sordas, 16 adolescentes y 21 niñas y niños, mientras que en la tercera más de 100.